Ученые нашли связь между группой крови и тяжестью коронавируса

Группа крови влияет на тяжесть COVID-19 Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Группа крови может играть определяющую роль в том, насколько тяжело будет протекать болезнь, вызванная коронавирусом. К такому выводу пришли ученые, которые проводили независимые исследования в медучреждениях Китая, в Колумбийском университете США и в Мазандаранском медицинском университете Ирана.

«Согласно выводам исследователей, наибольший риск тяжелого течения болезни вследствие инфицирования коронавирусом имеют носители группы крови А (вторая), тогда как наименьший риск тяжелого заболевания — у носителей группы O (первой)», — пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследований. Для третьей и четвертой групп крови риск тяжелой болезни меньше, чем для второй, но больше, чем для первой.

При этом, как отмечается, влияние группы крови не объясняется факторами риска (возраст, гипертония, сахарный диабет, избыточный вес и т. д.). Почему именно группа крови влияет на тяжесть заболевания, врачи пока не знают.

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