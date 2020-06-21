На Украине допустили ракетный удар по кораблям в Новороссийске

Новый ракетный комплекс «Нептун» позволит Украине вести агрессивную политику на Черном и Азовском морях Фото: Константин Михальчевский © URA.RU

Новые украинские крылатые ракеты Р-360 комплекса «Нептун» могут дотянуться до российских кораблей в Новороссийске. Такое заявление в своей статье сделал украинский военный эксперт Михаил Жирохов. По его мнению, теоретически «Нептун» может поразить российские цели вокруг полуострова Крым, а с побережья Азовского моря — дотянуться до российских кораблей возле Новороссийска.

«Появление на вооружении комплексов „Нептун“ позволит нашему военно-политическому руководству вести гораздо более агрессивную политику на Черном и Азовском морях», — цитирует Жирохова РИА «Новости». Как сравнил военный эксперт, головка самонаведения украинской ракеты эффективнее российских аналогов. Однако сложившаяся экономическая обстановка на Украине может осложнить серийное производство «Нептуна».

Также Жирохов написал, что значительная часть Украины находится в радиусе поражения «российской военной машины». У ВСУ нет новых систем ПВО, которые бы защитили комплекс «Нептун» от российских флотских «Калибров», грунтовых «Искандеров» и ударов ВКС России.

Крылатая ракета Р-360 может нести боеголовку в 150 килограммов. Дальность ее пуска — до 280 километров, скорость — около 900 километров в час. Комплекс способен одновременно запустить до 24 ракет. Как ранее заявлял экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, «Нептун» способен за несколько минут полностью уничтожить Крымский мост. Он так же, как и Жирохов говорил о том, что мишенью ракет может стать военный флот России в Черном и Азовском морях.

Ранее президент РФ Владимир Путин анонсировал скорое появление контргиперзвукового оружия в России, которое сейчас находится в разработке, сообщает телеканал 360. Гиперзвуковое оружие появилось у российских военных в 2018 году. Пока ни одна страна не может похвастаться таким вооружением.

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