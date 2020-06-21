В России за сутки COVID-19 заболели больше семи тысяч человек

В России ЧИСЛО новых случаев коронавируса Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За последние сутки в России выявили 7 728 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«За последние сутки в России выявлено 7 728 случаев коронавируса», — говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, согласно официальным данным, за это время вылечились 339 711 зараженных, скончался еще 8 111 человек.

Топ-3 регионов по числу новых случаев: Москва (968), Московская область (549), ХМАО (294). При этом Прироста заболеваемости нет в Ненецком АО, а наименьший темп прироста в Москве — 0,5%.

Всего с начала пандемии COVID-19 подтвержден у 584 680 человек в России. Умерли 8 111инфицированных, 339 711 — выздоровели. Общее количество зараженных в мире приближается к 9 миллионам.

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