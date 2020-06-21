20 июня 2020
19 июня 2020

Водителя, устроившего страшное ДТП под Челябинском, отпустили

© Служба новостей «URA.RU»
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Авария грузовик. Нижневартовск, дтп, авария
Грузовик с отказавшими тормозами смял несколько машин на трассе Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Водителя самосвала, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 «Урал», отпустили. Катав-Ивановский городской суд не стал арестовывать водителя грузовика по ходатайству следователя и отпустил под свидетельство о явке. Об этом URA.RU сообщили в суде.

«Производство по материалу прекращено в связи с отказом следователя по ходатайству о заключении под стражу. Следователем он освобожден под обязательство о явке», — сообщили в Катав-Ивановском журналисту URA.RU в горсуде.

Ранее сообщалось, что 16 июня в Катав-Ивановском районе на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием двух грузовиков и четырех легковых машин. У грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в машины Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и грузовик Hino. В результате аварии водитель Lada Granta и пассажир погибли на месте, еще четыре человека были ранены и госпитализированы. Водителя грузовика задержали. Было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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