Водителя, устроившего страшное ДТП под Челябинском, отпустили

Водителя самосвала, устроившего ДТП с двумя погибшими на трассе М-5 «Урал», отпустили. Катав-Ивановский городской суд не стал арестовывать водителя грузовика по ходатайству следователя и отпустил под свидетельство о явке. Об этом URA.RU сообщили в суде.
«Производство по материалу прекращено в связи с отказом следователя по ходатайству о заключении под стражу. Следователем он освобожден под обязательство о явке», — сообщили в Катав-Ивановском журналисту URA.RU в горсуде.
Ранее сообщалось, что 16 июня в Катав-Ивановском районе на трассе М5 «Урал» произошло ДТП с участием двух грузовиков и четырех легковых машин. У грузовика отказали тормоза, после чего он врезался в машины Lada Granta, Audi Q7, Renault Sandero, ВАЗ-2114 и грузовик Hino. В результате аварии водитель Lada Granta и пассажир погибли на месте, еще четыре человека были ранены и госпитализированы. Водителя грузовика задержали. Было возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 («Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц») УК РФ.
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