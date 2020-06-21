Также распределение мест будет зависеть от рейтинга вуза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В российских вузах появится свыше 11,4 тысячи дополнительных бюджетных мест, приоритет отдан региональным учебным заведениям. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Речь идет о более чем 11,4 тысячи бюджетных мест в высших учебных заведениях. При этом приоритет будет отдан региональным учебным заведениям, находящимся за пределами Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей», — говорится в сообщении на сайте правительства РФ. Также при распределении этих мест будут учитывать рейтинг учебных заведений по итогам конкурса, проведенного Минобрнауки РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию заявил, что в России необходимо сохранить доступность высшего образования. Для этого он предложил увеличивать количество бюджетных мест в высших учебных заведениях ежегодно, особенно в регионах, где не хватает квалифицированных специалистов, передает агентство Nation News.

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