Президент РФ поручил увеличить квоты на обучение в медвузах до 75% мест

В медицинских вузах квоты на целевое обучение увеличатся до 70-75% мест. При этом по самым дефицитным специальностям квоты увеличатся до 100%. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, уточнив, что целевой прием в медицинские вузы необходимо увеличив прежде всего по заявкам регионам.
«Нужно изменить порядок приема в медицинские вузы. Места должны стать целевыми», — заявил Путин в послании Федеральному собранию. Российский лидер отметил, что специалистам предстоит ехать работать в те регионы, где в них нуждаются.
Также Путин предложил ежегодно увеличивать число бюджетных мест в региональных вузах, отметив, что с учетом роста числа выпускников школ важно сохранить равную справедливую доступность бесплатного очного высшего образования.
С посланием Федеральному собранию российский лидер выступает уже в 15 раз. Речь президента транслируется на крупных экранах в Москве, в аэропортах, метро, поликлиниках, а также на Эльбрусе и на борту Международной космической станции. Путин уже поручил продлить действие программы маткапитала до 2026 года и ввести новую доплату для классных руководителей в школах.