Петр Верзилов известен своими акциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестные вломились в квартиру к участнику группы Pussy Riot Петру Верзилова. Об этом сам активист сообщил изданию «Медиазона».

«У меня дверь ломают», — цитирует издание его сообщение. После этого активист не выходил на связь. Соседи по подъезду сообщили, что к квартире Верзилова приходили около десяти человек.

По данным издания, хозяин квартиры, которую снимает активист, не смог открыть дверь своими ключами. Сейчас владелец связался с управляющей компанией, чтобы вскрыть дверь.

В апреле Верзилова задержали за нарушение режима самоизоляции и незаконное ношение полицейской формы. На активиста составили два административных протокола, напоминает агентство Nation News.

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