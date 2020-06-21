В квартире участника Pussy Riot Верзилова выломали дверь. После этого он пропал

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Одиночные пикеты в поддержку пострадавших на журналистов и правозащитников. Москва, верзилов петр
Петр Верзилов известен своими акциями Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Неизвестные вломились в квартиру к участнику группы Pussy Riot Петру Верзилова. Об этом сам активист сообщил изданию «Медиазона».

«У меня дверь ломают», — цитирует издание его сообщение. После этого активист не выходил на связь. Соседи по подъезду сообщили, что к квартире Верзилова приходили около десяти человек.

По данным издания, хозяин квартиры, которую снимает активист, не смог открыть дверь своими ключами. Сейчас владелец связался с управляющей компанией, чтобы вскрыть дверь.

В апреле Верзилова задержали за нарушение режима самоизоляции и незаконное ношение полицейской формы. На активиста составили два административных протокола, напоминает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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