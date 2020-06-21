Путин уточнил, при каком условии вновь пойдет в президенты

Владимир Путин не исключает возможности вновь участвовать в выборах на президентский пост Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Президент РФ Владимир Путин допускает возможность, что будет баллотироваться на пост главы государства в случае принятия поправок в Конституцию РФ.

«Не исключаю возможности этого, если это возникнет в Конституции, — возможности баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет», — приводит заявление российского президента РИА «Новости».

Ранее депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила отменить ограничения по количеству президентских сроков и позволить Путину снова избраться на пост президента. Эта поправка наряду с другими была принята Госдумой в третьем чтении, одобрена Советом федерации, региональными парламентами и Конституционным судом.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году. Если пакет поправок к Конституции РФ на общероссийском голосовании 1 июля будет принят, то данная поправка позволит Путину баллотироваться в президенты еще на два шестилетних срока — в 2024 и 2030 году.

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