Автоэксперт назвал стоимость перевода машин с бензина на газ

По мнению автоэксперта, в России не хватает заправок для автомобилей на газу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Перевод транспорта с бензина на газ обойдется автомобилистам примерно в 100 тысяч рублей. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал автоэксперт Вячеслав Субботин. По его словам, это совершенно невыгодно для владельцев легковых машин.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил увеличение доли субсидирования на перевод транспорта с бензина на газ с 30 до 60%. Отмечается, что еще 30% расходов возьмет на себя «Газпром».

«Перевод транспорта с бензина на газ стоит примерно 100 тысяч рублей. Траты на переоборудование транспорта отобьются через 100 тысяч км пробега. Для грузовиков на это может уйти два года, а для легковых автомобилей десяток лет», — объяснил он. Однако главная сложность данной задумки заключается в том, что перевод машин с бензина на газ, как отмечает Субботин, в нынешних условиях неосуществим.

В России, как утверждает собеседник агентства, не хватает подходящих заправок, а также отсутствует документальная база. На сегодняшний день технический регламент запрещает любые переделки, так что о замене газобаллонной аппаратуры, по его словам, не может быть и речи. Еще одна проблема заключается в том, что все машины сейчас выпускаются с впрысковым (инжекторным) двигателем. «Под впрыск нет соответствующих программ — можно переоборудовать автомобиль на газ, но как перешить ему мозги на газ, никто не знает. С машинами на карбюраторе в этом плане было проще», — считает автоэксперт.

По мнению Субботина, лучше отказаться от субсидирования расходов по переводу машин с бензина на газ, а вместо этого помочь автомобилистам купить готовый транспорт на газу. Такие машины в России сейчас, как он уточнил, выпускает «Группа ГАЗ». В таком случае автовладельцам не нужно будет менять документы — получать разрешение, заниматься переоборудованием машины. «Можно пообещать что угодно, только сделать это на сегодняшний день невозможно», — заключил эксперт.

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