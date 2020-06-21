Диетолог не рекомендует есть дыни из-за большого содержания фруктозы Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Россияне зачастую употребляют продукты, которые считают полезными или по крайней мере безвредными, но даже не задумываются о том, что они могут привести к набору веса. Ожирение, в свою очередь, повышает риск инфарктов, инсультов, гипертонической болезни, что в конечном итоге ведет к сокращению продолжительности жизни. Самые опасные для здоровья продукты в разговоре с URA.RU перечислил диетолог Александр Берсудский.

Каша, которую россияне едят на завтрак, сама по себе может быть полезной для кишечника и пищеварения, но если добавлять в нее сахар или варенье, она становится вредной, отмечает эксперт. «При употреблении сахара обязательны большие энергетические затраты. Но далеко не каждый человек в обычной жизни может сжечь эти калории, на это ему элементарно не хватит сил», — утверждает Берсудский.

По словам собеседника агентства, углеводы можно возместить за счет фруктов и ягод. Однако на фруктозе вес все равно продолжает расти, хоть и меньше, чем на сахарозе. Чтобы не толстеть, стоит отказаться от дынь, фиников, винограда и инжира, советует диетолог. Тем, кто следит за фигурой и состоянием здоровья, по его мнению, также необходимо ограничить потребление картошки.

Хотя мед считается полезным продуктом и, бесспорно, обладает целебными свойствами, использовать его в качестве сахарозаменителя нельзя, так как он наполовину состоит из сахарозы. «Его употребление оправдано только в лечебных целях. Если есть его ложками и банками, полезный продукт превращается во вредный», — отмечает Берсудский.

Увеличению количества холестерина в организме также способствует жирное мясо, в частности свинина и баранина. Особенно опасно для человеческого организма сало, так как вызывает нагрузку на печень и поджелудочную железу, как любой другой жирный продукт. Любимые россиянами пельмени, макароны, пироги также приводят к ожирению, заключил диетолог. По его словам, потребление данных продуктов нужно свести к минимуму.

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