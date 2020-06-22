Правительство России одобрило подготовленный в Генпрокуратуре законопроект, который направлен на усиление борьбы с коррупцией. В документе речь идет о создании реестра юридических лиц, привлекавшихся к ответственности за выплату незаконных вознаграждений от своего имени. Чиновников, которые заключают сделки с такими компаниями, будет ждать штраф.
«Разрабатывая законопроект, сотрудники надзорного ведомства установили, что, несмотря на штрафы и запреты, накладываемые на компании, в интересах которых давались взятки, они по-прежнему остаются участниками сделок с бюджетными средствами, заключая порой многомиллионные, а то и миллиардные контракты», — пишет газета «
По словам источника издания, реестр указанных юрлиц будет опубликован в единой информационной системе госзакупок (ЕИС). Следить за ним и вносить в него изменения будет Федеральное казначейство. Кроме того, еще одним законопроектом предлагается ввести штрафные санкции для государственных и муниципальных структур, заключивших контракты с компаниями из черного списка. Сумму штрафа предлагается привязать в процентном отношении к сумме контракта. Этот законопроект проходит согласование в Минюсте.
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