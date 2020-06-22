21 июня 2020

В России хотят усилить борьбу с коррупцией при госзакупках. Накажут и бизнесменов, и чиновников

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, взятка, коррупция, деньги
За взятки компании будут попадать в черный список Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительство России одобрило подготовленный в Генпрокуратуре законопроект, который направлен на усиление борьбы с коррупцией. В документе речь идет о создании реестра юридических лиц, привлекавшихся к ответственности за выплату незаконных вознаграждений от своего имени. Чиновников, которые заключают сделки с такими компаниями, будет ждать штраф.

«Разрабатывая законопроект, сотрудники надзорного ведомства установили, что, несмотря на штрафы и запреты, накладываемые на компании, в интересах которых давались взятки, они по-прежнему остаются участниками сделок с бюджетными средствами, заключая порой многомиллионные, а то и миллиардные контракты», — пишет газета «Коммерсант». После ряда обсуждений законопроект Генпрокуратуры, запрещающий таким компаниям участвовать в госзакупках, согласован с правительством.

По словам источника издания, реестр указанных юрлиц будет опубликован в единой информационной системе госзакупок (ЕИС). Следить за ним и вносить в него изменения будет Федеральное казначейство. Кроме того, еще одним законопроектом предлагается ввести штрафные санкции для государственных и муниципальных структур, заключивших контракты с компаниями из черного списка. Сумму штрафа предлагается привязать в процентном отношении к сумме контракта. Этот законопроект проходит согласование в Минюсте.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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