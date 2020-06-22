Мэрия Салехарда отказывалась сносить барак, поставив его в план на 2023 год Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Скандальный дом номер 12 по улице Мира в Салехарде расселили и в ближайшее время снесут. Жительницу дома Ольгу Лалетину, уже переехавшую в новую квартиру поздравил в Instagram губернатор Дмитрий Артюхов.

«Поздравил с новосельем Ольгу Лалетину из Салехарда, — сообщил глава региона. — Деревянному дому, в котором жила Ольга, исполнилось 50 лет, здание обветшало и оставаться в нем было опасно». По словам губернатора, жительница переехала в новое жилье, а старый дом расселен и ожидает сноса.

История с расселением ветхого дома началась еще весной 2019 года. Дом, находившийся рядом с новым зданием администрации Салехарда, начал разрушаться, однако мэрия отказалась признать его аварийным, поставив в план на 2023 год.

Окружные власти несколько раз издавали постановления о сносе проблемного дома, но горадминистрация во главе с Иваном Кононенко устранилась от решения решения вопроса. Ситуация дошла полномочного представителя президента в УрФО и генпрокуратуры, после чего наконец-то сдвинулась с мертвой точки.

В 2020 году окружные власти планируют сдать в эксплуатацию 76 многоквартирных домов из порядка 200 строящихся. В ближайшие четыре года власти обещают, из аварийного жилья в новые квартиры переедет каждый восьмой ямалец.