Мэрия Салехарда отстранилась от решения проблем жителей разваливающегося дома с плесенью

В мэрии предложили жителям взять инициативу в свои руки Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) советует жителям разваливающегося дома в центре города самостоятельно решить свою проблему с признанием дома аварийным. Первый заместитель главы администрации ямальской столицы Олег Куруч заявил «URA.RU», что люди могут добиться этого своими силами.

«Наша организация, которая занимается оценкой аварийности домов, в соответствии с распоряжением администрации, может обследовать в год примерно 30-40 домов. Но это не значит, что граждане должны ждать, если считают, что их дом аварийный. Они могут самостоятельно собрать пакет документов, обратиться в независимую организацию, после обследования им выдадут заключение», — рассказал чиновник. По его словам, пакет документов и заключение нужно передать в межведомственную комиссию. Уже после этого, если дом будет признан аварийным, администрация города должна расселить жильцов.

Жительницу проблемного дома Ольга Лалетину заявление чиновника удивило. «Я не понимаю, зачем мы должны признавать дом аварийным, в каких списках мы должны стоять, если по состоянию на 1 января 2011 года было признано ветхим и аварийным жильем 311 домов, в том числе и наш. Какое обследование еще необходимо?» — задалась вопросом Лалетина. По словам женщины, теперь она хочет написать заявление в прокуратуру, а после этого собирается направить обращение президенту.

Ранее «URA.RU» сообщало, что 12 семей в центре Салехарда живут в разваливающемся доме по адресу Мира, 12. Ямальцы жалуются на плесень, трещины в стенах, наледь в квартирах и крыс в доме. После публикации материала в администрации назначили совещание, чтобы рассмотреть проблемы жильцов.