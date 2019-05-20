На мэрию Салехарда пожаловались заму Чайки

После обращения к Юрию Гулягину (на фото) началось обследование дома на предмет аварийности Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На мэрию Салехарда (ЯНАО) жильцы дома, который разваливается в центре города, пожаловались заместителю генерального прокурора России Юрию Гулягину. Помощник Юрия Чайки прибыл в ямальскую столицу разобраться с проблемами местных жителей. Об этом корреспонденту «URA.RU» рассказала жительница одной из квартир Ольга Лалетина.

О проблемах дома агентство сообщало в начале марта. Жители жаловались на плесень, трещины в стенах, наледь в квартирах и крыс. В администрации жильцам сказали, что дом стоит в графике на признание аварийным только на 2023 год и посоветовали решить проблему самостоятельно.

«Он посмотрел фотографии, которые мы предоставили. Обратился к Олегу Куручу [первый заместитель мэра Салехарда — прим.ред.], он тоже присутствовал там. Куруч сказал, что в течение двух месяцев дом будет обследован на признание аварийным. Сейчас обследование началось», — рассказала Лалетина. По ее словам, Куруч и Гулягин пересмотрели свое первоначальное решение и изменили срок с двух месяцев на три недели. Женщина также добавила, что благодарна прокуратуре Салехарда за оказание помощи.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе мэрии ямальской столицы не удалось. Был направлен официальный запрос. На момент публикации ответ не получен. В окружной прокуратуре на звонки корреспондента «URA.RU» не ответили.