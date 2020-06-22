Депутаты Госдумы попросят Центробанк продлить льготную ипотеку

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Ранее сообщалось, что правительство РФ рассмотрит вопрос расширения программы льготной ипотеки под 6,5%. Президент «Национального агентства малоэтажного и коттеджного строительства» Елена Николаева предложила внести в программу льготной ипотеки малоэтажные новостройки и продлить ее до 2022 года . Заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин считает, что реализация программы льготной ипотеки позволит предотвратить падение спроса на российском рынке новостроек, пишет агентство Nation News .

На данный момент льготная ипотека действует до 1 ноября нынешнего года. Она распространяется на займы до 8 млн рублей в Москве и Санкт-Петербурге и до 3 млн рублей в других регионах страны.

Руководитель комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, с какими предложениями выйдут депутаты Госдумы. «Программы поддержки ипотечного кредитования, чтобы программа 6,5% была продлена», — приводит слова Аксакова «Коммерсант» из его интервью РИА «Новости». По его словам, это позволит создать условия для активизации кредитования. Кроме того, парламентарии попросят продлить регуляторные послабления и сельские ипотечные кредиты.

Депутаты Госдумы обратятся к председателю Банка России Эльвире Набиуллиной с просьбой продлить льготную ипотеку под 6,5% на 2021 год. Парламентарии собираются выдвинуть это предложение, когда глава Центробанка РФ выступит с отчетом перед ними 23 июня.

Эльвира Набиуллина выступит с отчетом перед депутатами Госдумы 23 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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