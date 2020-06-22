Синоптики уточнили, повторятся ли июньские заморозки в июле

Глава Гидрометцентра заявил, что повторения минусовой температуры не ожидается Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В июле россияне могут не бояться повторения июньских заморозков, которые были в некоторых регионах. В следующем месяце ожидается теплая погода на всей территории страны. Об этом сообщил руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Эта необычная ситуация завершится, становится больше солнца, температура повышается. Там все равно остается аномалия: температура на юге Западной Сибири ниже нормы на 4-6°C, но заморозков все-таки не будет», — рассказал Вильфанд РИА «Новости». Синоптик объяснил, что воздуху придется охладить почву, чтобы заморозки повторились, а это практически невозможно.

В прошлые выходные Гидрометцентр прогнозировал ночные заморозки в Башкирии, Пермском и Алтайском краях, Свердловской, Челябинской, Курганской, Новосибирской, Тюменской и Омской областях. По словам Вильфанда, нетипично низкая температура для лета обусловлена облачной погодой, дождями и северными ветрами, которые не дают воздуху прогреться.

«Солнечные лучи не достигают подстилающей поверхности, а ночью происходит разрыв в облаках. В этих ситуациях идет интенсивное охлаждение подстилающей поверхности, с этим связаны заморозки», — сказал синоптик. Он также уточнил, что именно в регионах с летними заморозками, в мае была очень жаркая погода. Однако «не надо вдаваться в теории компенсации, это просто совпадение», — заключил Вильфанд.

Ранее синоптики предупреждали об аномальной жаре в регионах Сибири, которая связана с антициклоном, пишет « Федеральное агентство новостей ».

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