Россиянам пообещали заморозки летом

Ночью термометр может показывать до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заморозки до -2 градусов ожидаются в ряде регионов России, среди которых Свердловская область и Пермский край. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«В ночь на 21 июня <…> прогнозируются заморозки. В Пермском крае тоже заморозки этой ночью, еще в Свердловской области», — приводит ТАСС его слова. Помимо УрФО и Поволжья минус может ударить по Омской, Томской, Новосибирской и Кемеровской областях. Метеоролог подчеркнул, что в разгар лета подобное явление встречается крайне редко.

Похолодание до +1 градуса также прогнозировали в Курганской области. А к параду Победы в Подмосковье ожидается около 20 градусов тепла. Ранее Вильфанд рассказывал, что на европейской части России наметился тренд на малоснежные зимы.

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