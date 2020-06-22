Врачи станции скорой помощи в Челябинской области устроили необычную фотосессию Фото из соцсети «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Врачи станции скорой помощи города Коркино в Челябинской области необычно отметили профессиональный праздник — День медика. Они устроили фотосессию в стиле охотников за привидениями — ловили коронавирус. Информация с фото появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Медики стилизовали автомобиль под машину охотников за привидениями, а вместо лекарств и шприцов у них был протонный ранец. Сегодня врачи — это супергерои нашего времени. Они, не жалея себя, спасают наши жизни. Спасибо вам за это», — написано в сообщении в группе «Типичный Челябинск».

Фотографии сделаны на территории заброшенного здания. На фото персонал станции скорой помощи «охотится» за вирусом, который настигает и побеждает. В комментариях некоторые челябинцы по поводу выбранной локации отметили: «Надеюсь, что это не больница, где они работают», — написал Дмитрий Белоногов. Другой участник паблика Павел Позмогов написал, что это бывшая школа №24, откуда обычно выгоняют детей — любителей посещать заброшенные здания.

Большинство авторов постов приветствовали необычный способ отметить День медика. «Спасибо большое вам за ваш труд! С праздником», — написал Василий Кулаков. Некоторые позавидовали реквизиту для фотосессии. «Где взять эти бластеры», — поинтересовался Михаил Гостюхин.

В период борьбы с коронавирусом врачи и медсестры — первые, кто рискуют здоровьем ради помощи заболевшим. На 21 июня в Челябинской области выявлено 6028 зараженных коронавирусом. Всего 3200 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Он отметил, что поощрить также нужно студентов-медиков, которые также были задействованы в период пандемии. Президент РФ призвал « додавить» коронавирус в регионах, используя опыт Москвы. Путин выразил надежду, что скоро инфекцию удастся победить. Также лидер государства отметил, что пандемия уже начала отступать .

День медицинского работника челябинские врачи отметили фотосессией Фото из соцсети «ВКонтакте»