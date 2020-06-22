21 июня 2020
20 июня 2020
19 июня 2020

Челябинские врачи в День медика ловили привидение-вирус. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Врачи станции скорой помощи в Челябинской области устроили необычную фотосессию Фото из соцсети «ВКонтакте»
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Врачи станции скорой помощи города Коркино в Челябинской области необычно отметили профессиональный праздник — День медика. Они устроили фотосессию в стиле охотников за привидениями — ловили коронавирус. Информация с фото появилась в соцсети «ВКонтакте».

«Медики стилизовали автомобиль под машину охотников за привидениями, а вместо лекарств и шприцов у них был протонный ранец. Сегодня врачи — это супергерои нашего времени. Они, не жалея себя, спасают наши жизни. Спасибо вам за это», — написано в сообщении в группе «Типичный Челябинск».

Фотографии сделаны на территории заброшенного здания. На фото персонал станции скорой помощи «охотится» за вирусом, который настигает и побеждает. В комментариях некоторые челябинцы по поводу выбранной локации отметили: «Надеюсь, что это не больница, где они работают», — написал Дмитрий Белоногов. Другой участник паблика Павел Позмогов написал, что это бывшая школа №24, откуда обычно выгоняют детей — любителей посещать заброшенные здания.

Большинство авторов постов приветствовали необычный способ отметить День медика. «Спасибо большое вам за ваш труд! С праздником», — написал Василий Кулаков. Некоторые позавидовали реквизиту для фотосессии. «Где взять эти бластеры», — поинтересовался Михаил Гостюхин.

В период борьбы с коронавирусом врачи и медсестры — первые, кто рискуют здоровьем ради помощи заболевшим. На 21 июня в Челябинской области выявлено 6028 зараженных коронавирусом. Всего 3200 пациентов выздоровели и выписаны из больниц.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что выплаты медицинским работникам за борьбу с COVID-19 должны быть продлены на июль и август. Он отметил, что поощрить также нужно студентов-медиков, которые также были задействованы в период пандемии. Президент РФ призвал «додавить» коронавирус в регионах, используя опыт Москвы. Путин выразил надежду, что скоро инфекцию удастся победить. Также лидер государства отметил, что пандемия уже начала отступать.

День медицинского работника челябинские врачи отметили фотосессией
Фото из соцсети «ВКонтакте»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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