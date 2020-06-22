В городе-лидере по COVID в ЯНАО не хватает машин для врачей

Решение оказать помощь медикам приняли городские власти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Власти Нового Уренгоя (ЯНАО) набирают волонтеров с личными автомобилями, готовых заниматься развозом по вызовам на дом к пациентам медработников. Объявление о потребности в транспорте разместила в городских чатах администрация газовой столицы, которая продолжает бить рекорды по заболеваемости коронавирусом.

«Просим откликнуться добровольцев, имеющих личный автомобиль, готовых помочь Новоуренгойской центральной городской больнице, — говорится в объявлении. — Необходима помощь в выполнении заявок от горожан, вызвавших врача на дом (доставка врача до места исполнения вызова и обратно». Гражданам, которые захотят оказать помощь, в мэрии попросили обращаться в городской волонтерский штаб.

По указанному в объявлении телефону агентству подтвердили подлинность данного объявления. «Да, действительно мы собираем контакты людей готовых помочь, — рассказали в штабе по телефону.

Между тем в самой больнице сообщили, что не имеют к данному объявлению никакого отношения. «Это инициатива администрации города», — пояснили представители НЦГБ.

Оперативно получить комментарий в администрации Нового Уренгоя не удалось. На момент публикации специалист, владеющий информацией, оказался занят.

По данным оперативного штаба ЯНАО за 21 июня в Новом Уренгое с начала пандемии коронавируса зарегистрирован 1301 случай коронавируса (не считая заболевших вахтовиков на предприятиях и месторождениях в окрестностях города). За сутки было выявлено 50 новых больных — больше всего в ЯНАО.

Ранее URA.RU рассказывало, что в связи с резким увеличением числа больных в городе было принято решение временно размещать больных коронавирусом в помещении детского центра «Садко». Здание признали наиболее подходящим из имеющихся в Новом Уренгое на данный момент.