Сенатор Клишас объяснил поправку об обнулении сроков Путина

Поправка об обнулении сроков призвана стабилизировать политическую обстановку в России, заявил Андрей Клишас Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Поправка в Конституцию России, позволяющая президенту Владимиру Путину избираться на новый срок, призвана отвлечь чиновников от темы передачи власти. Об этом РБК заявил сопредседатель рабочей группы по поправкам, глава комитета по конституционному законодательству Совета Федерации Андрей Клишас.

«Люди, в первую очередь, политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее», — заявил Клишас.

Чиновники и политики, по словам Клишаса, должны свыкнуться с ситуацией, что глава государства сможет избираться вновь. При этом власть в России слишком персонифицирована, отметил Клишас. Люди, по мнению сенатора, уверены, что в случае ухода Путина все будет переделано, а потому он является для них гарантом, сказал политик. В рамках борьбы с таким положением дел в поправках в Конституцию РФ предлагается увеличить полномочия конституционных органов власти.

Ранее президент России Владимир Путин допустил, что может баллотироваться на новый срок. По словам главы государства, такой вариант возможен, если поправки в Конституцию будут поддержаны населением, передает RT.

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