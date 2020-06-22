Вирусолог оценил срок действия российской вакцины от коронавируса

Анатолий Альтштейн считает, что сначала надо выяснить, насколько эффективна вакцина против коронавируса Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Говорить о том, сколько продлится иммунитет после использования вакцины против коронавируса преждевременно, так как никто не знает, насколько она эффективна. Об этом в разговоре с URA.RU заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альтштейн.

Ранее руководитель Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцина от коронавируса способна защитить россиян на два года.

По мнению Альтштейна, сначала нужно понять насколько вакцина будет эффективна против COVID-19. «На самом деле еще никто точно не знает насколько вакцина будет эффективна, и сколько времени продлится иммунитет. Поэтому всерьез обсуждать эти вопросы достаточно сложно. Это ведь нужно получить реальные данные, а они могут быть получены в процессе применения вакцины», — объяснил URA.RU вирусолог.

При этом доктор медицинских наук отметил, что вакцина, которую производит НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, не будет иметь серьезных побочных эффектов. «Могут быть аллергические реакции, которые с любой вакциной вполне возможны. Может быть повышение температуры, ухудшиться самочувствие в один-два дня после введения вакцины. Каких-то серьезных осложнений быть не должно», — сказал собеседник агентства.

По словам Альтштейна, если коронавирус будет мутировать, как вирус гриппа, то специалистам не придется заново разрабатывать новую вакцину. «Современные вакцины, которые будут разрабатываться в большом количестве, они так устроены, что там меняете один модуль на другой. В результате вы довольно быстро получаете новый вариант вакцины. Но совсем не исключено, что этот вирус не так изменчив, как вирус гриппа», — заключил профессор.

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