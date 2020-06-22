Ответственный за трамваи и троллейбусы Челябинска увольняется

Совсем недавно Александр Павлюченко (слева) докладывал губернатору Алексею Текслеру (справа) о будущем электротранпорта в Челябибинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Кризис муниципального транспорта Челябинска

Директор муниципального ООО «ЧелябГЭТ» Александр Павлюченко, отвечающий за общественный электротранспорт в Челябинске, подал заявление об увольнении. Об этом сообщили URA.RU источники в мэрии города.

«Павлюченко подал в отставку. Причина — инициатива учредителей», — рассказал собеседник URA.RU. Учредителями предприятия являются МУП «Служба Организации Движения» и МУП «Служба благоустройства». «Приказа о его увольнении нет», — коротко сообщили агентству в пресс-службе мэрии. Телефон самого директора отключен.

Предприятие испытывает серьезные проблемы с рентабельностью и состоянием подвижного состава, которые усугубил карантин и связанный с ним резкий спад пассажиропотока. ЧелябГЭТ накопил долги перед поставщиками энергоресурсов, его сотрудники жаловались на многочисленные нарушения трудового законодательства — эти обращения находили отклик в прокуратуре.

Кроме того, власти региона приняли решение передать контроль над общественным транспортом в столице Южного Урала на уровень области. По данным URA.RU, еще в прошедшую пятницу Павлюченко на совещании в правительстве обсуждал в связи с этим будущее трамваев и троллейбусов в Челябинске.