Кандидату в пермские губернаторы от ЛДПР помогут иностранцы

Олег Постников подал документы в крайзибирком для участия в выборах губернатора Пермского края Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Избирательную кампанию кандидата в пермские губернаторы от ЛДПР Олега Постникова будут вести иностранные политтехнологи. Об этом URA.RU рассказал сам Постников, пояснив, что 22 июня он подал документы в краевую избирательную комиссию на выдвижение.

«Сегодня открою избирательный счет, завтра начну сбор подписей муниципальных депутатов. [Для ведения избирательной кампании] мы привлекли иностранных политтехнологов, пермских привлекать не стали», — рассказал URA.RU Постников. Он сообщил, что раскроет имена технологов, с которыми начал работать, только после регистрации его в качестве кандидата (не раньше 5 июля).

Постников сообщил, что эта кампания будет принципиально отличаться от его избирательной кампании 2017 года, когда он также боролся за кресло главы Пермского края. Он пояснил, что к этой кампании и выборам 2021 года местные либерал-демократы начали готовиться еще в феврале, в том числе работать на узнаваемость Постникова.

В пресс службе краевой избирательной комиссии сообщили URA.RU, что в настоящий момент документы на выдвижение в комиссию представили 4 кандидата. «Дмитрий Николаевич Махонин в порядке самовыдвижения, Евгений Михайлович Козлов, выдвинутый избирательным объединением „Патриоты России“, Александр Анатольевич Репин, выдвинутый избирательным объединением „Справедливая Россия“ и Постников Олег Сергеевич, выдвинутый избирательным объединением „ЛДПР“», — пояснили в крайзибрикоме.

Досрочные выборы губернатора Пермского края состоятся 13 сентября в единый день голосования. Ожидается, что в них также может принять участие Ксения Айтакова от КПРФ и Антон Любич от Партии Роста. О своем желании побороться за кресло заявляли также директор машзавода имени Дзержинского Павел Панков и экс-депутат Госдумы Павел Анохин.