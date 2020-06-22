В Ростуризме заявили, когда откроются все популярные направления

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Главные туристические направления в России откроют к началу июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Все популярные туристические направления в России, прекратившие работу из-за коронавируса, откроют к началу июля. Об этом в понедельник сообщили в Ростуризме.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», — приводит пресс-служба Ростуризма слова главы ведомства Зарины Догузовой. Свое заявление она объяснила тем, что в ведомстве надеются на дальнейшую отмену ограничений, введенных из-за пандемии. По словам Догузовой, этим летом ведомству стоит обеспечить безопасный и доступный отдых для россиян на всех туристических направлениях от Калининграда до Владивостока.

Ранее в Ростуризме спрогнозировали, что туристический сезон в России может возобновиться 1 июля, напоминает «Национальная служба новостей». Эксперты предполагают, что в самом начале сезона цены на отдых будут низкими, однако с увеличением потока туристов начнут расти, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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