В мэрии Челябинска нашли замену уволенному топ-менеджеру

В мэрии Челябинска официально подтвердили увольнение директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко, отвечающего за работу трамваев и троллейбусов. Новым директором предприятия стал Дмитрий Усачев, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«Трудовой договор с Александром Павлюченко расторгнут по решению работодателя. На основании решения учредителей, новым директором избран Дмитрий Усачев, последние годы работающий в МУП „ГЭТ“ (городской электротранспорт)», — сообщили в пресс-службе.
Усачев руководил транспортным МУП в статусе и. о. директора осенью 2017 года. Сейчас он возглавляет строительную фирму «Уралпромсервис», где ему принадлежит половина предприятия.
Сам МУП был признан банкротом. Для управлениями муниципальными перевозками в сфере электротранспорта было создано ООО «ЧелябГЭТ», которым Павлюченко руководил со дня основания. О его отставке стало известно 22 июня.
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