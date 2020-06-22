В мэрии Челябинска нашли замену уволенному топ-менеджеру

Александра Павлюченко уволили по решению работодателя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В мэрии Челябинска официально подтвердили увольнение директора ООО «ЧелябГЭТ» Александра Павлюченко, отвечающего за работу трамваев и троллейбусов. Новым директором предприятия стал Дмитрий Усачев, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«Трудовой договор с Александром Павлюченко расторгнут по решению работодателя. На основании решения учредителей, новым директором избран Дмитрий Усачев, последние годы работающий в МУП „ГЭТ“ (городской электротранспорт)», — сообщили в пресс-службе.

Усачев руководил транспортным МУП в статусе и. о. директора осенью 2017 года. Сейчас он возглавляет строительную фирму «Уралпромсервис», где ему принадлежит половина предприятия.

Сам МУП был признан банкротом. Для управлениями муниципальными перевозками в сфере электротранспорта было создано ООО «ЧелябГЭТ», которым Павлюченко руководил со дня основания. О его отставке стало известно 22 июня.