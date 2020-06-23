Власти не теряют надежду продать и заброшенный школьный лагерь Фото: torgi.kurganobl.ru

Заброшенный оздоровительный лагерь «Лесная сказка» в Кетовском районе Курганской области в очередной раз выставлен властями на продажу. Объявление об аукционе опубликовано на сайте регионального департамента имущественных и земельных отношений. Стоимость лота с начала 2019 года дважды уменьшалась после неудачных попыток продать неиспользуемый объект.

Предметом аукциона являются «объекты недвижимого имущества, расположенные на земельном участке площадью 138 139 кв. м», которые выставлены на торги одним лотом. Это 13 нежилых одноэтажных зданий (спальные корпуса, общежития для персонала, столовая, баня, клуб и другие). Судя по фотографиям, ранее опубликованным департаментом имущественных отношений, большинство построек находятся в неудовлетворительном состоянии. «Объекты недвижимого имущества обременены правом аренды, срок аренды с 20.09.2017 по 01.11.2025», — отмечается в объявлении.

Начальная цена аукциона — 16,4 млн рублей. В декабре 2019 года власти пытались продать заброшенный лагерь за 18,7 млн рублей, но тогда покупателей не нашлось. В январе 2019 года этот объект выставлялся на продажу за 19,1 млн рублей, но и тогда торги не завершились успехом.

План приватизации госимущества Курганской области в 2019 году исполнен всего на 0,2%, сообщало ранее URA.RU. Причиной провала стало отсутствие потенциальных покупателей. В результате областная казна вместо 1,4 млрд рублей получила лишь 2,9 млн рублей.

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru

Фото: torgi.kurganobl.ru