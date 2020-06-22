21 июня 2020

Челябинские медики подали документы на выборы

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Пресс-конференция Джеффа Монсона на шестой день после операции по замене тазобедренного сустава в одной из больниц Миасса. Челябинск, фирстов степан
Тройку лидеров на выборах возглавит Степан Фирстов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение Партии пенсионеров 22 июня подало документы на участие в выборах в Заксобрание области. Тройку лидеров возглавил лидер отделения, директор и владелец медицинской клиники «ЭФ ЭМ СИ» Степан Фирстов. Как сообщили Фирстов URA.RU, абсолютное большинство кандидатов от партии составляют медицинские работники.

«В тройку также вошли известный сосудистый хирург Владимир Владимирский и депутат Ленинского райсовета Челябинска стоматолог-хирург Максим Смагин», — уточнил Фирстов.

По словам Фирстова, в партийных списках и в списках одномандатников также медики — хирурги, травматологи, терапевты.

Так как Партия пенсионеров не имеет своего представительства в ЗСО, ей придется собирать подписи за своих кандидатов.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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