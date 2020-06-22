Челябинские медики подали документы на выборы

Тройку лидеров на выборах возглавит Степан Фирстов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Челябинское региональное отделение Партии пенсионеров 22 июня подало документы на участие в выборах в Заксобрание области. Тройку лидеров возглавил лидер отделения, директор и владелец медицинской клиники «ЭФ ЭМ СИ» Степан Фирстов. Как сообщили Фирстов URA.RU, абсолютное большинство кандидатов от партии составляют медицинские работники.

«В тройку также вошли известный сосудистый хирург Владимир Владимирский и депутат Ленинского райсовета Челябинска стоматолог-хирург Максим Смагин», — уточнил Фирстов.

По словам Фирстова, в партийных списках и в списках одномандатников также медики — хирурги, травматологи, терапевты.

Так как Партия пенсионеров не имеет своего представительства в ЗСО, ей придется собирать подписи за своих кандидатов.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.