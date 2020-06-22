Голикова: россиянам придется носить маски все лето и осень

Россиянам придется носить маски все лето и осень, чтобы избежать заражения коронавирусом и сезонными простудными заболеваниями. Об этом вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила в программе «Познер» на Первом канале.
«Масочный режим россиянам придется соблюдать, в том числе и осенью», — передает слова Голиковой ТАСС. По мнению вице-премьера России, вирус никуда не исчезнет, хоть и снизит свою активность. Она также предупредила граждан, что с приходом осени возобновится сезон простуд, возрастет заболеваемость гриппом и пневмонией.
Россиянам, как считает Голикова, придется поменять жизнь и научиться соблюдать меры предосторожности, в частности, носить маски и пользоваться санитайзерами. Она также напомнила, что Россия полностью решила вопрос с нехваткой средств индивидуальной защиты. По ее словам, изначально данная проблема была вызвана тем, что страна была просто не готова к такому масштабу пандемии.
В конце мая глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что масочный режим в России придется соблюдать еще один-два месяца. Она также призвала россиян воздержаться от поездок за границу. Дело в том, что в разных странах — разный уровень возможностей для выявления заболевания. Особенно тревожные сведения приходят из экзотических стран, напоминает портал VSE42.RU.
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