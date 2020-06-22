Прилепин идет на выборы в Челябинске

Захар Прилепин поведет своих соратников на выборы в челябинское ЗСО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Писатель Захар Прилепин возглавит списки партии «За правду» на выборах в Законодательное собрание Челябинской области. Об этом URA.RU сообщили источники в партии. Во время визита Прилепина в Челябинск 23 июня будет озвучена вся тройка лидеров.

«С тройкой мы уже определились, — подтвердили URA.RU в региональном отделении. — Прилепин возглавит тройку как председатель партии. Вторым в списке будет представитель Агентства стратегических инициатив (АСИ) в Челябинске Дмитрий Довженко, третьим — руководитель отделения Дмитрий Довбня».

Довбня также подтвердил, что тройка будет именно такой, но уточнил, что списки по региональным группам должны утвердить на региональной конференции, которая состоится 23 июня в день приезда Прилепина в Челябинск. В Челябинске Прилепин встретится с волонтерами движения «Дай лапу 74», прогуляется по городу, проведет встречи с представителями отельного и туристического бизнеса, а также с рестораторами, политологами и журналистами.

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. 30 депутатов изберут по одномандатным округам, еще столько же — по партийным спискам.