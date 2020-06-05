Прилепин едет в Челябинск, чтобы заполучить Курган

Захара Прилепина ждут в Челябинске партийные соратники Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Председатель партии «За правду», писатель Захар Прилепин приедет в Челябинск 22 июня и останется в городе до 23 июня. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. В Челябинск на встречу с Прилепиным должны приехать представители Курганской области, чтобы обсудить создание партийного отделения в своем регионе.

«Повестка визита уточняется, — сообщили URA.RU в челябинском отделении. — В планах встреча с журналистами и, возможно, встреча с читателями».

По данным URA.RU, отделение партии в Курганской области будет создано к выборам в областную думу, чтобы выдвинуть своих кандидатов. В Челябинской области такое отделение появилось сразу после того, как «За правду!» была зарегистрирована в Минюсте РФ. До конца июня в Челябинске решат, кто будет выдвинут на выборы в ЗСО от партии.

Ранее Министерство юстиции РФ внесло партию в список политических организаций, имеющих право участвовать в выборах. В планах партии участие в выборах в 11 региональных заксобраний уже в этом году.