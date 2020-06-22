Отчет мэра Екатеринбурга испытает депутатов на верность

Отчетом Александра Высокинского проверят депутатов, лояльных губернатору Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отчет мэра Екатеринбурга Александра Высокинского перед думой продемонстрирует, насколько группа депутатов, называемая фракцией свердловского губернатора (резиденты «ЕР», «Справедливой России» и «Яблока»), способна сохранять единство по принципиальным вопросам — таким, как доклад главы города. Об этом URA.RU заявили источники в городских структурах власти и резиденции главы региона, анонсируя заседание думы 23 июня.

Собеседники агентства уверены, что отчет Высокинского будет принят спокойно и подавляющее число депутатов в соответствии с установкой областных и федеральных властей поставят ему оценку «удовлетворительно». При этом как минимум один депутат из числа тех, кого в 2018 году поддержал губернатор Евгений Куйвашев, проголосует против. Это «яблочник» Константин Киселев, спарринг-партнер Куйвашева на губернаторских выборах 2017 года. Свое намерение Киселев подтвердил в разговоре с URA.RU.

«Позиция Киселева, конечно, нарушает единство во фракции. Но он лишь исполняет роль, которая была обговорена еще в 2018 году. Гораздо интереснее, как проголосуют другие, поддержит ли кто-то из единороссов или справедливороссов Киселева», — отмечает собеседник агентства в резиденции главы региона, уверенный, что большинство все же примет отчет.

«Если же этого не произойдет, мы будем понимать, с кем из депутатов можно конструктивно работать дальше, а с кем — нет», — объясняет инсайдер.

Сегодня, 22 июня, фракция «Единой России» практически единогласно (за исключением Дмитрия Сергина) проголосовала за принятие отчета Высокинского. Но между депутатами возник спор вокруг предложений к отчету мэра, рассказал один из участников совещания. Предполагается, что прения могут возникнуть и завтра — уже после выставления оценки Высокинскому.

В резиденции губернатора при этом допускают, что часть депутатов может проголосовать против. «Для нас важно, чтобы отчет поддержали 65-70% депутатов, включая „наших“», — описал ситуацию источник. Также он отмечает, что в случае раскола во фракции с советника губернатора Анатолий Шарапова, представляющего его в думе, спроса не будет. «Он не субъект переговоров. Все свои установки мы транслировали через [спикера думы Игоря] Володина», — объясняет чиновник.

Ожидается, что, помимо Киселева и Сергина, отчет раскритикует коммунист Андрей Пирожков, конфликтующий с администрацией. В целом же главу города, как уверены источники агентства, поддержат единороссы (включая избирательную тройку, выбранную главой региона, — Тимофей Жуков, Анастасия Немец и Сергей Воронин), фракции «Справедливой России», ЛДПР и КПРФ (с которой удалось договориться мэрии). В разговоре с URA.RU спикер гордумы Игорь Володин (один из представителей губернаторской фракции) заявил, что «отчет будет принят спокойно».