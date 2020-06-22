В США раскрыли тайну переговоров Путина и Обамы по Крыму

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Республика Крым вошла в состав России в марте 2014 года по итогам референдума, большинство участников которого высказались за присоединение к РФ. После этого власти США и стран Евросоюза ввели санкции против России и ее ведущих политических и бизнес-элит. Представители США несколько раз заявляли о том, что санкции могут не только продлить, но и ужесточить, напоминает агентство Nation News .

Болтон вспоминает, что Путин изначально занял жесткую позицию по Украине, отказавшись говорить о принадлежности Крыма. Вместе с тем он был готов в деталях обсудить политические и военные стороны нового конфликта. Так, например, российский президент заявил о незаконности продажи американской военной техники Киеву.

По словам Болтона, Обама четко пообещал Путину, что противостояние вокруг Украины можно будет свести на нет, если Россия не пойдет дальше присоединения Крыма. Однако позже президент США изменил свое решение по неизвестным причинам, заявляет чиновник в своей книге «Комната, где это произошло: воспоминания о Белом доме», выдержки из которой приводит «Национальная служба новостей».

Экс-президент США Барак Обама был готов не вступать в противостояние с Россией из-за Украины, если бы Москва ограничилась присоединением Крыма. Такое обещание американский президент дал своему коллеге Владимиру Путину в ходе переговоров в 2014 году. Об этом в своей книге написал бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон.

Барак Обама был готов смириться с присоединением Крыма, но позже передумал Фото: The White House

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