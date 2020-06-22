Жители тундры объяснили, зачем голосуют по поправкам Конституции

Жители тундры информированы о поправках Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Тундровое население в Ямало-Ненецком автономном округе объяснило свою мотивацию при голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Об этом URA.RU рассказал зампредседателя избирательной комиссии ЯНАО Игорь Горелик.

«Не было случаев, когда кто-нибудь из коренного тундрового населения отказывался голосовать. Когда спрашиваешь, почему они голосуют, отвечают: „Хочу, чтобы жизнь стала лучше“», — рассказал чиновник.

Досрочное голосование в труднодоступных и отдаленных районах ЯНАО началось 10 июня и продлится до 30-го. В населенные пункты выезжает два представителя избирательной комиссии, к ним могут присоединиться аккредитованные наблюдатели и представители СМИ. Всех их обеспечивают средствами индивидуальной защиты, а дорогу до населенных пунктов показывают местные проводники.

По данным на июнь 2020 года, там проживает порядка 33 тысяч граждан Российской Федерации, 7 тысяч из которых — тундровое население: оленеводы, рыбаки, охотники, ведущие традиционный образ жизни для коренных малочисленных народов севера. Большинство из них, отметил Горелик, хорошо информированы о готовящемся голосовании.

«Часть тундрового населения имеет телевизоры и спутниковые тарелки, поэтому с информацией о проведении общероссийского голосования по поправкам они могут ознакомиться по телевидению. Как правило, когда к ним приезжают члены участковых избирательных комиссий для проведения голосования, они уже владеют информацией и знают, за что им будет предложено проголосовать. Кроме того, информационные материалы в печатном виде привозят коренным жителям и члены комиссий. Раздают каждому, кто хочет почитать, и дают разъяснения, если что-то непонятно», — объяснил Горелик.