Путин дал Трампу совет по Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин дал совет коллеге из США Дональду Трампу по вопросам урегулирования войны между Ираном и Израилем — решать спорные вопросы нужно исключительно дипломатическими методами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Весьма обстоятельно обсуждена [Путиным и Трампом] ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. В целом, с российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. Также лидеры двух стран договорились поддерживать контакт по этим вопросам через внешнеполитические ведомства, Минобороны и между помощниками президентов.
Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что ядерные объекты в стране были серьезно повреждены после ударов США. Организация по атомной энергии анализирует и оценивает нанесенный ущерб. Пока неизвестно, можно ли будет перезапустить пострадавшие объекты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.