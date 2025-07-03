Путин дал Трампу совет по Ближнему Востоку

Ушаков: Путин посоветовал Трампу дипломатически решить споры по Ближнему Востоку
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Путин посоветовал Трампу дипломатически решить вопросы по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Ушаков
Путин посоветовал Трампу дипломатически решить вопросы по ситуации на Ближнем Востоке, заявил Ушаков Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Президент России Владимир Путин дал совет коллеге из США Дональду Трампу по вопросам урегулирования войны между Ираном и Израилем — решать спорные вопросы нужно исключительно дипломатическими методами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Весьма обстоятельно обсуждена [Путиным и Трампом] ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. В целом, с российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. Также лидеры двух стран договорились поддерживать контакт по этим вопросам через внешнеполитические ведомства, Минобороны и между помощниками президентов.

Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что ядерные объекты в стране были серьезно повреждены после ударов США. Организация по атомной энергии анализирует и оценивает нанесенный ущерб. Пока неизвестно, можно ли будет перезапустить пострадавшие объекты.

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Президент России Владимир Путин дал совет коллеге из США Дональду Трампу по вопросам урегулирования войны между Ираном и Израилем — решать спорные вопросы нужно исключительно дипломатическими методами. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. «Весьма обстоятельно обсуждена [Путиным и Трампом] ситуация вокруг Ирана и на Ближнем Востоке. В целом, с российской стороны подчеркнута важность урегулирования всех спорных вопросов, разногласий и конфликтных ситуаций исключительно политико-дипломатическими средствами», — заявил Ушаков в ходе брифинга по заявлениям лидера РФ. Информацию передает корреспондент агентства. Также лидеры двух стран договорились поддерживать контакт по этим вопросам через внешнеполитические ведомства, Минобороны и между помощниками президентов. Ранее глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи сообщил, что ядерные объекты в стране были серьезно повреждены после ударов США. Организация по атомной энергии анализирует и оценивает нанесенный ущерб. Пока неизвестно, можно ли будет перезапустить пострадавшие объекты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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