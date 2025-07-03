«Одна из важнейших точек сбыта»: как Азербайджан пострадает от ухода с российского рынка

Азербайджан продолжает разрывать связи с Россией, и в конечном счете это может привести к прекращению экономического сотрудничества двух стран, которое укреплялось на протяжении последних пяти лет. Москва сможет перестроить рынки, а вот для Баку это станет серьезным ударом — экономика республики потеряет больше одного миллиарда долларов. Отказ от одной из важнейших точек сбыта приведет к росту безработицы и перегрузке внутреннего рынка Азербайджана. Также нарушение связей с РФ нарушению азербайджанской логистики. Подробнее о последствиях нынешней политики Баку для экономики республики — в материале URA.RU.
Возможное прекращение сотрудничества
Эксперты полагают, что политический конфликт между Россией и Азербайджаном способен негативно отразиться на экономическом взаимодействии этих государств. По их мнению, в случае обострения ситуации Баку может оказаться в особенно уязвимом положении. Как отмечает директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель, республика рискует лишиться не только важного рынка сбыта и поставщика, но и значимого партнера по логистике.
Потеря больше миллиарда долларов
Полное прекращение экспорта из Азербайджана в Россию способно нанести серьезный удар по экономике республики. По оценкам экспертов, убытки могут составить до 1,2 миллиарда долларов, что эквивалентно 4,4% от всего экспорта республики за 2024 год. Общий объем азербайджанского экспорта в прошлом году достиг 26,6 миллиарда долларов.
Азербайджанские экспортеры могут столкнуться с серьезными финансовыми потерями в случае ограничения доступа своих товаров на российский рынок. Об этом сообщил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов в беседе с РИА Новости.
«Экспорт из Азербайджана в Россию — это, прежде всего, сельхозпродукция, алкоголь, текстиль и продукция малого бизнеса. Особенно уязвимыми могут быть поставки сельхозпродукции — орехов, фруктов, овощей и вина, которые традиционно занимают весомую долю экспорта в Россию», — отметил Севостьянов.
Экономист подчеркнул, что для предприятий малого и среднего бизнеса даже краткосрочные перебои могут привести к сокращению доходов и нарушению контрактов. В то же время он выразил уверенность, что долгосрочные перспективы остаются благоприятными — несмотря на возможные политические разногласия, деловые связи между Россией и Азербайджаном полностью не прервутся. Судя по подобным ситуациям в истории, страны всегда возвращались к сотрудничеству после периода охлаждения отношений.
Влияние на внутренний рынок Азербайджана
Россия занимает третье место среди торговых партнеров Азербайджана по экспорту и второе по импорту. В 2024 году товарооборот между двумя странами составил 4,8 миллиарда долларов. При этом экспорт из России почти в три раза превышал импорт из Азербайджана.
"Для Азербайджана Россия – один из важнейших рынков сбыта", — передали в "Ведомостях" слова Кнобеля. После потери российского рынка упадут доходы фермеров и перерабатывающих предприятий.
Потеря российского рынка может привести к переизбытку сельхозпродукции на внутреннем рынке Азербайджана, что вызовет снижение цен для производителей, сокращение посевов и рост безработицы в селах. Быстро найти альтернативные рынки сбыта сложно: страны Евросоюза и Персидского залива предъявляют высокие требования к качеству продукции, а логистика в эти регионы обходится дороже.
Ограничение импорта из России также станет чувствительным ударом. На долю России приходится около 17% всех закупок Азербайджана, включая минеральное топливо, металлы и удобрения. Замена российских поставщиков приведет к росту цен и увеличению инфляции на 1,5–2 процентных пункта уже в первый год, поскольку турецкое и иранское топливо стоят дороже российского, а металл и удобрения будут доставляться дольше. Все это потребует дополнительных временных и денежных затрат на перестройку линий поставок, составление контрактов.
Более того, Россия является крупнейшим поставщиком продовольствия в Азербайджан — она поставляет в республику пшеницу, масло, кондитерские изделия, сахар, мясо и безалкогольные напитки. Об этом рассказала доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Плеханова Екатерина Новикова в беседе с «Ведомостями». К тому же, значительную часть российских поставок в Азербайджан составляют машины, механизмы, электрооборудование и запчасти.
Возможный отток туристов
Азербайджан занимает одну из ведущих позиций среди туристических направлений у граждан РФ. По информации Госкомитета по статистике Азербайджана, в 2023 году страну посетили 625 тысяч россиян, что составляет порядка 30% от общего числа туристов. В то же время Россия также пользуется заметной популярностью среди туристов из Азербайджана: согласно данным Погранслужбы ФСБ РФ, в 2023 году российскую территорию посетили 480 тысяч граждан Азербайджана, что на 45,4% превышает показатель предыдущего года. За первые девять месяцев 2024 года количество россиян, посетивших Азербайджан, составило 564 тысячи человек, что на 18% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Особенности экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном
Товарооборот двух стран
Экономические отношения между Россией и Азербайджаном за последние годы демонстрируют устойчивый рост. Как отмечают эксперты, с начала 2020-х годов товарооборот между странами ежегодно увеличивался примерно на 20%, рассказал политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров в беседе с aif.ru.
Реэкспорт
Особое место в экономических отношениях занимает реэкспорт. Значительная часть томатов, продаваемых в России под видом азербайджанских, на самом деле выращена в Турции. По разным оценкам, доля такого реэкспорта составляет от 20 до 70%. Это стало характерной чертой торговых отношений между странами.
Роль Азербайджана в параллельном импорте
В условиях санкционного давления Азербайджан стал важным каналом для параллельного импорта товаров в Россию. В республике сформировалась целая индустрия, сопровождающая операции по поставкам товаров, которые сложно получить напрямую из-за ограничений. В этих процессах активно участвует и азербайджанская диаспора в России.
Логистический коридор «Север-Юг» и его значение
Через Азербайджан проходит западная ветка международного транспортного коридора «Север-Юг». Развитие железнодорожной инфраструктуры на этом маршруте открыло бы новые возможности для транзитного потенциала Азербайджана.
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