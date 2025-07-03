Бывший мэр Луганска погиб во время взрыва

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Манолис Пилавов погиб 3 июля во время взрыва
Манолис Пилавов погиб 3 июля во время взрыва Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Во время взрыва в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов. Информацию об этом подтвердил «ЛуганскИнформЦентр Z»

«К сожалению, это правда», — сказал агентству родственник погибшего. Подтверждений официальных органов пока нет.  

Обновлено в 17:38. Информацию о гибели Пилавова также подвердили источники ТАСС. 

Взрыв в центре Луганска произошел днем 3 июля. Возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в день открытия выставки «Поток», посвященной освобождению Курской области. 

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Во время взрыва в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов. Информацию об этом подтвердил «ЛуганскИнформЦентр Z» «К сожалению, это правда», — сказал агентству родственник погибшего. Подтверждений официальных органов пока нет.   Обновлено в 17:38. Информацию о гибели Пилавова также подвердили источники ТАСС.  Взрыв в центре Луганска произошел днем 3 июля. Возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в день открытия выставки «Поток», посвященной освобождению Курской области. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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