Бывший мэр Луганска погиб во время взрыва

Манолис Пилавов погиб 3 июля во время взрыва
новость из сюжетаВ центре Луганска произошел взрыв
Во время взрыва в Луганске погиб бывший глава администрации города Манолис Пилавов. Информацию об этом подтвердил «ЛуганскИнформЦентр Z»
«К сожалению, это правда», — сказал агентству родственник погибшего. Подтверждений официальных органов пока нет.
Обновлено в 17:38. Информацию о гибели Пилавова также подвердили источники ТАСС.
Взрыв в центре Луганска произошел днем 3 июля. Возбуждено уголовное дело. Трагедия произошла в день открытия выставки «Поток», посвященной освобождению Курской области.
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