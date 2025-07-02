02 июля 2025

Переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме

© Служба новостей «URA.RU»
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На линии сейчас ходят два парома
На линии сейчас ходят два парома Фото:

В ЯНАО 3 июля 2025 года переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД».

«Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД».

О том почему введены ограничения – не сообщается. Сейчас в Салехарде 13 градусов, ветер 5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.

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В ЯНАО 3 июля 2025 года переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД». «Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД». О том почему введены ограничения – не сообщается. Сейчас в Салехарде 13 градусов, ветер 5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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