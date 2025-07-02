Переправа Салехард-Лабытнанги работает в ограниченном режиме

На линии сейчас ходят два парома
В ЯНАО 3 июля 2025 года переправа Салехард — Лабытнанги перешла в режим ограниченной работы — на линии ходят два парома. Такие данные предоставил бот «Переправа ЛБТ-СХД».
«Переправа работает в ограниченном режиме. На линии два парома», — написано в telegram-канале «Переправа ЛБТ-СХД».
О том почему введены ограничения – не сообщается. Сейчас в Салехарде 13 градусов, ветер 5 метров в секунду с порывами до 9 метров в секунду.
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