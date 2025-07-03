Экс-мэра Луганска подорвала смертница

Взрыв в центре Луганска произошел 3 июля
новость из сюжетаВ центре Луганска произошел взрыв
Бывшего главу администрации Луганска Манолиса Пилавова подорвала женщина-смертница. Это предварительная версия теракта.
«Экс-главу Луганска Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщили оперативные службы. Заявление приводит ТАСС. Ранее СК квалифицировал взрыв в Луганске 3 июля как теракт.
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