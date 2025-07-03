Экс-мэра Луганска подорвала смертница

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Взрыв в центре Луганска произошел 3 июля
Взрыв в центре Луганска произошел 3 июля Фото:
новость из сюжета
В центре Луганска произошел взрыв

Бывшего главу администрации Луганска Манолиса Пилавова подорвала женщина-смертница. Это предварительная версия теракта.

«Экс-главу Луганска Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщили оперативные службы. Заявление приводит ТАСС. Ранее СК квалифицировал взрыв в Луганске 3 июля как теракт.

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Бывшего главу администрации Луганска Манолиса Пилавова подорвала женщина-смертница. Это предварительная версия теракта. «Экс-главу Луганска Пилавова, предварительно, подорвала женщина-смертница», — сообщили оперативные службы. Заявление приводит ТАСС. Ранее СК квалифицировал взрыв в Луганске 3 июля как теракт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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