Москва отметит 50-летие Нового Уренгоя: что ждет жителей столицы

В Москве стартует серия масштабных мероприятий, посвященных 50-летию Нового Уренгоя (ЯНАО). С 28 июля по сентябрь жители и гости столицы смогут познакомиться с историей и культурой Ямала благодаря фотовыставкам, лекциям, мастер-классам и концертам северных коллективов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО.
«Арбат весь август будут украшать снимки, демонстрирующие живописные уголки Ямала. С 16 августа в течение месяца на Страстном бульваре будут представлены фотографии современной городской среды Нового Уренгоя — повседневная жизнь и архитектура», — рассказали на портале окружного правительства.
Центральной частью программы станет фотовыставка «Знакомьтесь: Новый Уренгой!», которая объединяет три тематических экспозиции. На Цветном бульваре с 28 июля по 24 августа разместят 16 стендов с архивными снимками промышленного освоения Ямала — от добычи газа до строительства инфраструктуры. Весь август Арбат украсят фотографии природы региона, а с 16 августа на Страстном бульваре представят серию работ о современной городской жизни Нового Уренгоя.
Помимо выставок, в Москве пройдут лекции «История Ямала», подготовленные сотрудниками музея имени И.С. Шемановского, и мастер-классы по традиционным ремеслам от Окружного Дома ремесел. Участники смогут освоить резьбу по кости и изготовление северных кукол. Концертную программу представят фольклорная группа «Матрена Ивановна» и артисты национальных коллективов Ямала.
В Государственном центральном музее современной истории России 7 июля откроется экспозиция художников из России и Китая: зрителям представят 132 картины, часть из которых создана на пленэре в Новом Уренгое в 2024 году.
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