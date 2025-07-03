Задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили

В Баку правоохранители отпустили задержанных сотрудников информационного агентства "Sputnik Азербайджан", имеющих гражданство республики. Однако теперь они какое-то время не смогут покинуть страну, сообщили журналисты.
"Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили", — передает "Sputnik Ближнее зарубежье" в telegram-канале. Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что агентство не может продолжать свою деятельность в Баку. Причиной тому — массовые задержания руководителей местного Sputnik — граждан России — и нескольких сотрудников-азербайджанце. Это продолжается уже четыре дня — с 30 июня.
Однако дворе россиян — исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов — находятся под арестом. Суд лишил их свободы на четыре месяца. Всех задержанных и арестованных сотрудников обвинили в якобы незаконном предпринимательстве, легализации имущества и мошенничестве
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