Задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан отпустили

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В Баку отпустили пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан»
В Баку отпустили пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» Фото:
новость из сюжета
В российское агентство Sputnik в Азербайджане нагрянули с обысками

В Баку правоохранители отпустили задержанных сотрудников информационного агентства "Sputnik Азербайджан", имеющих гражданство республики. Однако теперь они какое-то время не смогут покинуть страну, сообщили журналисты. 

"Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили", — передает "Sputnik Ближнее зарубежье" в telegram-канале. Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что агентство не может продолжать свою деятельность в Баку. Причиной тому — массовые задержания руководителей местного Sputnik — граждан России — и нескольких сотрудников-азербайджанце. Это продолжается уже четыре дня — с 30 июня.

Однако дворе россиян — исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов — находятся под арестом. Суд лишил их свободы на четыре месяца. Всех задержанных и арестованных сотрудников обвинили в якобы незаконном предпринимательстве, легализации имущества и мошенничестве

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В Баку правоохранители отпустили задержанных сотрудников информационного агентства "Sputnik Азербайджан", имеющих гражданство республики. Однако теперь они какое-то время не смогут покинуть страну, сообщили журналисты.  "Всех пятерых сотрудников Sputnik Азербайджан с гражданством республики отпустили", — передает "Sputnik Ближнее зарубежье" в telegram-канале. Ранее гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сказал, что агентство не может продолжать свою деятельность в Баку. Причиной тому — массовые задержания руководителей местного Sputnik — граждан России — и нескольких сотрудников-азербайджанце. Это продолжается уже четыре дня — с 30 июня. Однако дворе россиян — исполнительный директор агентства Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов — находятся под арестом. Суд лишил их свободы на четыре месяца. Всех задержанных и арестованных сотрудников обвинили в якобы незаконном предпринимательстве, легализации имущества и мошенничестве
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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