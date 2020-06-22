В Москве объявили о новом этапе снятия ограничений

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8 июня мэр Москвы отменил обязательный режим самоизоляции, электронные пропуска и график прогулок, заявив, что город возвращается к нормальному ритму жизни. С 9 июня в столице возобновили работу парикмахерские, салоны красоты, фотоателье, театры, концертные организации. С 16 июня в городе заработали летние веранды ресторанов и кафе.

По словам Собянина, переход к очередному снятию ограничений стал возможен благодаря снижению заболеваемости коронавирусом (на 10%) и сокращению числа госпитализаций (на 15%).

Также жители Москвы смогут кататься на речном трамвае, начнут работать туристические агентства. Однако проведение экскурсий по городу пока останется под запретом. Ограничения продолжают действовать и в отношении массовых мероприятий, а москвичам по-прежнему рекомендуют носить маски и перчатки в общественных местах и держаться на расстоянии друг от друга.

Кроме того, в обычный режим работы вернутся учреждения социальной защиты. Также власти снимут ограничения на использование общественной инфраструктуры — спортсменам снова разрешат заниматься спортом на уличных тренажерах, а пожилым людям отдыхать во дворах, скверах и парках.

«Начиная с завтрашнего дня, 23 июня 2020 года, после трех месяцев перерыва заработают рестораны и кафе, откроют свои двери фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы», — написал Собянин в своем блоге.

Москва переходит к новому этапу отмены ограничений по коронавирусу с 23 июня. С этого дня возобновят работу рестораны и кафе, откроются фитнес-клубы, библиотеки и детские сады, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин.

Сергей Собянин разрешил работу кафе, ресторанов и фитнес-залов с 23 июня Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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