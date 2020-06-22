18-летняя девушка разбилась, катаясь на мотоцикле Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В соцсетях активно обсуждают гибель 18-летней россиянки Анастасии Тропицель, которая вела свой блог в Instagram c 1,1 млн подписчиков. Девушка попала в смертельную аварию 21 июня на острове Бали, когда ехала на мотоцикле вместе со своим молодым человеком по имени Виктор. Ее возлюбленный утверждает, что девушка соблюдала все правила движения и не превышала скорость.

Большинство откликов на смерть Анастасии можно найти в Instagram, где у нее было больше всего поклонников. Чаще всего это девушки старшего школьного возраста, которые признаются, что видео блогера мотивировали их жить и заниматься любимым делом. Сейчас многие из них очень расстроены произошедшим и выражают соболезнования близким Анастасии.

«Страшно осознавать, что ей было всего 18 лет… Когда я смотрела ее влоги, мне становилось уютно на душе, и она меня вдохновляла ещё в 2016 года», — пишет @editsaess. По ее словам, гибель Анастасии заставила ее задуматься о том, как важно ценить свою жизнь и близких. «Мы любим ее даже сейчас. Насть, спасибо за годы, спасибо за твои прекрасные видео», — присоединяется к некрологам @cloud.miusha.

Некоторым подписчикам сложно принять случившееся. «Я отказываюсь в это верить. Спасибо за детство. Спи спокойно, ангелочек», — пишет пользователь @chlmbres. Похожие чувства выражают авторы блога YOUTUBE RUSSIAA, на который подписаны более 150 тысяч человек: «До сих пор в шоке от того, что ее больше нет с нами».

Воспоминаниями о блогере делятся ее коллеги, с которыми она общалась в Сети и делилась советами. «Такого искреннего и позитивного человека еще нужно поискать. Она давала мне мотивацию, благодаря ней я получила первые деньги с Инстаграма», — отмечает начинающий блогер @iakinaekaterina.

Свои соболезнования выражают и более взрослые пользователи соцсети. Так, @vera.kiseleva посвятила гибели Анастасии целую речь. «Успевайте Жить… Здесь и сейчас… Никто не знает, где та черта, за которой будет поздно…», — пишет она.

В Twitter постов с упоминанием Тропицель значительно меньше, но и здесь нашлись те, кто тяжело воспринял ее смерть: «Казалось, что может умереть кто угодно, но только не она. У Тропи было слишком много планов, чтобы ее жизнь оборвалась так рано», — пишет анонимный пользователь.

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