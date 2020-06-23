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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina) 22 Июн 2020 в 6:55 PDT

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Первым о скором разводе сообщил супруг актрисы, призвав поклонников и журналистов не беспокоить пару и их родных во время бракоразводного процесса. Позже адвокат Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость» . По информации адвоката, процесс начался примерно месяц-полтора назад, однако из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений пришлось взять паузу.

Актриса отметила, что причиной для расставания не были ни самоизоляция, ни фильм «Текст», ни кто-то третии?. Она подчеркнула, что решение о разводе они приняли не спонтанно и сформулировали для себя почти год назад. «Мы расстае? мся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сеи? час переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить те? плые дружеские отношения во благо нашеи? дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — написала Асмус.

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала совместное фото с загримированным под старика Харламовым, сопроводив снимок сообщением о разводе. «8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))). Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся», — пишет Асмус.

Актриса Кристина Асмус вслед за своим супругом, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым сообщила о разводе. В качестве причины она указала, что «довела мужика».

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