22 июня 2020

Асмус высказалась о разводе с Харламовым. «Довела мужика»

© Служба новостей «URA.RU»
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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, асмус кристина, збруев александр
Кристина Асмус считает, что «довела» Харламова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Актриса Кристина Асмус вслед за своим супругом, резидентом Comedy Club Гариком Харламовым сообщила о разводе. В качестве причины она указала, что «довела мужика».

На своей странице в Instagram Асмус опубликовала совместное фото с загримированным под старика Харламовым, сопроводив снимок сообщением о разводе. «8 лет в браке. Довела мужика. Простите, не удержалась)))). Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся», — пишет Асмус.

Актриса отметила, что причиной для расставания не были ни самоизоляция, ни фильм «Текст», ни кто-то третии?. Она подчеркнула, что решение о разводе они приняли не спонтанно и сформулировали для себя почти год назад. «Мы расстае? мся без грязи, с большим уважением друг к другу. И я сеи? час переполнена благодарностью и большой человеческой любовью. Я очень надеюсь, что мы навсегда сможем сохранить те? плые дружеские отношения во благо нашеи? дочки. Которую мы, безусловно, будем растить вместе, как любящие родители», — написала Асмус.

Первым о скором разводе сообщил супруг актрисы, призвав поклонников и журналистов не беспокоить пару и их родных во время бракоразводного процесса. Позже адвокат Асмус Анатолий Кучерена рассказал, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость». По информации адвоката, процесс начался примерно месяц-полтора назад, однако из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений пришлось взять паузу.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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