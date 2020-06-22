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Ранее Харламов объявил о разводе с Асмус в своем Instagram. Артист отметил, что расставание после восьми лет брака никак не связано с пандемией и фильмом «Текст», после которого Асмус обвинили в измене Харламову. Комик уточнил, что бывшие супруги продолжат быть «любящими родителями прекрасной дочки».

Новость о разводе Асмус и Харламова прокомментировал их коллега актер и продюсер Виталий Гогунский. Он заявил, что пара ведет себя достойно и интеллигентно. «Не ради хайпа они делают это, а просто обдуманно пришли к этом. […] без скандалов и с уважением, с благодарностью за проведенное время друг с другом», — подчеркнул артист.

Он пояснил, что не знает точной причины развода, но предположил, что между артистами есть «какая-то несовместимость». По информации адвоката, процесс начался примерно месяц-полтора назад, однако из-за пандемии коронавируса и карантинных ограничений пришлось взять паузу. Сейчас документы для развода, по словам Кучерена, готовы. Заявление будет подано в ближайшее время.

«Они расстаются с большим уважением друг к другу. У них растет дочь, которую они воспитывают вместе, и поэтому очень важно, что у них остаются теплые, дружеские отношения», — цитирует адвоката Пятый канал .

Актриса Кристина Асмус и юморист Гарик Харламов расстаются с большим уважением друг к другу. Об этом заявил адвокат актрисы Анатолий Кучерена.

Пара расстается с большим уважением к друг другу Instagram Гарика Харламова

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