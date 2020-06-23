Друзья блогера Насти Тропицель раскрыли детали ее гибели

Настя мечтала научиться ездить на мотоцикле Instagram Насти Тропицель

Погибшая в результате ДТП блогер Настя Тропицель предчувствовала свою смерть. Так считают друзья девушки Андрей и Анастасия Лебедевы, у которых она жила на Бали.

«Может, это совпадение. В своем блокноте при этом она написала название своего нового проекта: „Разгон в новую жизнь“. Страшно теперь это читать», — цитирует «Комсомольская правда» друзей Насти.

Кроме этого, девушка стала неожиданно благодарить Андрея и Анастасию. За несколько дней до гибели она прислала им аудиозапись, говорила, что не успела сказать спасибо за приют и помощь в переезде на Бали. Блогер прислала друзьям корзину фруктов. «Непонятно, как и почему она стала говорить о любви и благодарности. Фатальность в ее разговорах заметил и Виктор [инструктор по вождению, с которым у Насти завязался роман]. Она стала акцентировать внимание на том, что у нее все есть для счастья», — вспоминают Лебедевы.

В роковой день Настя поехала с Виктором менять масло на своем байке. При этом ее молодой человек будто предчувствовал беду и отговаривал блогера садиться за руль, но она его не послушала. Анастасия ехала впереди со скоростью 80 километров в час, Виктор ехал за ней. «На трассе у нее произошел воблинг [непроизвольное раскачивание руля]. От этого никто не застрахован, из него могут выйти только профессиональные спортсмены», — говорят супруги. Настя наехала на бордюр и вылетела с мотоцикла. От мощного удара шлем с нее слетел. Девушку отбросило вперед, байк остался сзади. Когда инструктор подбежал к ней, сердцебиения уже не было. «Там голову на две части практически раскололо. Это мгновенная смерть», — отмечают друзья.

Тропицель разбилась на мотоцикле на Бали 21 июня. Гибель блогера позже подтвердили в российском посольстве, напоминает агентство Nation News.

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