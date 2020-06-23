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Ранее Боня вызвала бурную реакцию подписчиков после того, как причислила к «алкоголикам и нищебродам» тех, кто получает МРОТ, напоминает телеканал 360. Позже телеведущая объяснила свои слова тем, что цитата была вырвана из контекста. Она отметила, что ее высказывания касались не всех россиян, а людей, которые превратились в «отбросы общества».

Роман Бони и Смерфита начался в 2010 году. В 2012 году у пары родилась дочь Анджелина-Летиция. После рождения ребенка пара не торопилась регистрировать отношения, а в 2017 году они вовсе расстались. Несмотря на это, Анджелина Летиция много времени проводит с отцом и постоянно загадывает желание, чтобы папа поправился.

Она добавила, что врачи очень долго не могли поставить диагноз Алексу несмотря на то, что мужчина «медленно увядал и был на волосок от того, чтобы вообще не выздороветь […] он прошел буквально через ад». В итоге, по ее словам, Смерфиту пришлось искать информацию в интернете и заниматься самолечением. Сейчас он смог побороть свой недуг на 70%, но ведущая с нетерпением ждет момента, когда болезнь будет полностью повержена.

«У него болезнь Лайма. Клещ поедает мозг, жиры и аминокислоты. Усталость, вялость его преследовали. […] Он до сих пор сидит на строжайшей диете», — цитирует звезду Пятый канал .

Бывший возлюбленный телеведущей Виктории Бони и отец ее дочери — Алекс Смерфит — перенес болезнь Лайма. Об этом заявила сама телеведущая на своей странице в Instagram.

Дочь Александра и Виктории постоянно загадывает желание, чтобы папа поправился Instagram Александра Смерфита

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