Антибиотики стали опасней из-за коронавируса

Бактерии зараженных коронавирусом смогли выработать устойчивость к антибиотикам Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Употребление антибиотиков при заражении коронавирусом становится крайне опасным. К 2050 году могут погибнуть 10 миллионов человек из-за инфекций, устойчивых к антибиотикам, указано в докладе Организации Объединенных Наций (ООН).

Еще вначале пандемии в Ухане медики начали лечить заболевших коронавирусом сильными антибиотиками, не зная, что такое лечение провоцирует ряд более серьёзных проблем. К такому выводу пришел исследователь и врач из клинического центра Национальных институтов здравоохранения (США) Джеффри Стрич, при этом он отметил, что винить медиков в этом не стоит. «Когда у вас есть тяжелые пациенты, которые умирают от неизвестного вируса, вы сделаете все возможное, чтобы им помочь», отметил ученый, его слова приводит «Ридус».

Коллеги Стрича при дальнейших исследованиях пришли к выводу, что у половины умерших пациентов с COVID-19 имелись вторичные бактериальные инфекции и врачи были вынуждены использовать в лечении антибиотики. Однако бактерии зараженных коронавирусом смогли выработать устойчивость к лекарствам. Ученые делают вывод, что болезни от таких бактерий становится трудно вылечить, потому что они уже невосприимчивы к антибиотикам. они отмечают, в ближайшие годы смертность может увеличится, так как почти все люди, переболевшие коронавирусом, принимали сильные антибиотики. Теорию поддержал директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус. Он заявил, что пандемия коронавируса спровоцировала более широкое использование антибиотиков, а это приведет к более высоким показателям бактериальной резистентности и повлияет на смертность во время пандемии и после нее.