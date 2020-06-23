Количество моногородов в РФ могут увеличить

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По словам Кравченко, после формирования списков, документы будут направлены в Минэкономразвития. Депутаты напомнили, что в нынешнем году на развитие моногородов планируется направить 4,2 млрд рублей, в 2021—2022 годах — по 4,7 млрд рублей. Ранее стало известно, что власти планируют спасать моногорода с помощью уплотнения . Жителей хотят переселять из опустевших домов на окраинах в центр города или соседние поселения, что поможет снизить расходы бюджета.

В регионы депутаты направили письма с предложением составить список муниципалитетов, которые можно включить в список, рассказала « Известиям » зампред комитета Госдумы по экономической политике Альфия Когогина. «Сегодня регионы могут заявить о необходимости каким-то городам присвоить статус монопрофильного. Думаю, что их количество может вырасти на треть», — отметил коллега Когогиной по комитету Денис Кравченко.

В России количество моногородов могут увеличить с 321 до 500. С инициативой выступили депутаты Госдумы, пояснив, что с присвоением этого статуса города получают реальный шанс на финансирование из федерального бюджета.

Депутаты хотят спасти российские моногорода, введя их в федеральный проект Фото: Александр Мамаев © URA.RU

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