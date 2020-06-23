Тюменская порнозвезда придумала новый способ заработка в кризис

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор стала клиенткой онлайн-казино Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Тюменская порнозвезда Лола Тейлор (Любовь Бушуева) решила заработать, играя в онлайн-казино. Она провела стрим на своем youtube-канале, во время которого попыталась сорвать джекпот в игровых автоматах, но безуспешно.

«Я не выиграла, но и не проиграла всё, что я могла проиграть. В принципе, мне понравилось, но мне не хватает сосредоточенности. Из-за того, что я очень не усидчивая, я не могу сидеть и долго играть», — заявила Тейлор во время прямого эфира.

Во время стрима Тейлор дала понять подписчикам, что теперь будет постоянно выходить с ними на связь в таком формате, потому что хочет заработать денег. Ранее агентство писало о том, что тюменская порнозвезда впала в депрессию из-за коронавируса. Любовь Бушуева, которая в порноиндустрии известна как Лола Тейлор, родилась в Ишиме Тюменской области. Она призналась URA.RU, что боится возвращаться в родной город из-за того, что там её «закидают камнями» за выбранную профессию.