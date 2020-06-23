По итогам отчета депутаты выставят Александру Высокинскому оценку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский отчитывается перед гордумой за свою работу в 2019 году. По итогам доклада депутаты выставят ему одну из двух оценок — «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». Сегодняшнее выступление — важнейшее для Высокинского: если глава города получит «неуд», уже в следующем году депутаты (конфликтующие с ним с весны 2019 года) смогут отправить его в отставку, поскольку два «неуда» подряд — основание для дисквалификации мэра.

Несмотря на то, что ранее между администрацией и думой было заключено перемирие, и стороны ожидают спокойного принятия отчета, собеседники агентства в структурах власти допускают, что могут быть сюрпризы. С особенным интересом в кулуарах будут следить, как проголосуют депутаты из так называемой «губернаторской фракции», поддержат ли они позицию резиденции на купирование конфликта с мэрией. На месте событий находится корреспондент URA.RU.

11:40 На текущий момент городским властям не хватает около 30 машин скорой помощи, сказал Высокинский в ответ на вопрос депутата Алексея Вихарева. Он сообщил, что к августу администрация получит такое количество автомобилей от «Фонда святой Екатерины». «В год нам нужно обновлять автопарк скорой помощи на 30 машин», – объяснил мэр.

11:30 Первый этап реконструкции Южной аэрационной станции «Водоканала», на которую жители Химмаша жалуются из-за неприятного запаха, будет завершен в следующем году. Стоимость проекта — порядка 600 миллионов рублей, сказал Высокинский. В ходе обсуждения вопроса депутаты попытались лишить Пирожкова слова.

11:20 Спустя час у депутатов начинают сдавать нервы: Андрей Пирожков нарывается на крики от коллег за нарушения регламента, а спикера думы Игоря Володина обвиняют в неспособности вести заседание. «Помогите Игорю Валерьевичу, пожалуйста», — потроллил председателя думы его оппонент Колесников.

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11:14 ДК «Химмаш», против сноса которого выступали местные жители, перейдет в собственность города. Его реконструкция будет стоить 1,5 миллиарда рублей, рассказал Высокинский. Предполагается, что собственнику ДК, компании AVS депутата Заксобрания Валерия Савельева, взамен будет выделен участок под застройку.

11:05 «В День города [намеченный на август] мы сдадим три новых школы и три школы, прошедшие капремонт. Такого у нас не было и эту работу надо будет продолжать», — анонсировал глава города, подчеркнув, что объемы капремонтов в образовательных учреждениях за последнее время выросли вдвое. Также Высокинский обратил внимание на проблему нехватки мест в школах и детских садах из-за высоких темпо ввода жилья. «Чтобы нам проблему решить, нам нужно 60 школ», — сказал он.

11:02 В ответ на вопрос про застройку зеленых зон, Высокинский пообещал, что этого не будет. Но, если речь идет о возведении социальных учреждений, мэрия «будет смотреть, как их вписать», заверил мэр.

10:50 Отвечая на вопрос единоросса Тимофея Жукова, Высокинский заявил, что увеличение проезда в метро на четыре рубля (до 32 рублей) себя оправдало. По словам главы города, на дополнительные средства были реконструированы подвижные составы метро. «Качество работ нас устраивает», — сказал мэр. Также он отметил, что увеличение стоимости проезда в метро и других видах транспорта пока не планируется.

10:36 Коммунист Андрей Пирожков, конфликтующий с мэрией, раскритиковал мэра за укладку гранитной плитки и за «бездействие» городских властей в ситуации с парком XXII Партсъезда. «Такое ощущение, что вас опыт годичной давности ничему не научил», — заявил Пирожков, у которого впоследствии отключили микрофон за нарушение регламента.



Глава города в ответ отметил, что, если Екатеринбург хочет быть европейским, евро-азиатским городом, «гранитом мэрия заниматься будет». «Мы опыт копим, не переживайте, с качеством все будет хорошо», — сказал Высокинский. Говоря о парке XXII Партсъезда, Высокинский заявил, что заседание рабочей группы намечено на четверг.

10:25 По заработной плате ближайший к Екатеринбургу город-миллионник (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) — Красноярск, по товарообороту — Новосибирск, отметил Высокинский.

10:23 «По вводу жилья Екатеринбург также находится среди лидеров, уступив только Краснодару. Но все вы знаете специфику Сочи, южные края», — подчеркнул мэр.

10:22 По данным администрации, в 2019 году зафиксирован рост оборота крупных и средних организаций (до 2,010 триллиона рублей), заработной платы (на 7,2% до 54,976 тысячи рублей) и прирост населения. Высокинский также отметил, что уровень инвестиционной активности и темпы жилищного строительства «заметно превышают» аналогичные показатели в других российских городах. По заработной плате ближайший к Екатеринбургу город-миллионник (не считая Москвы и Санкт-Петербурга) — Красноярск, по товарообороту — Новосибирск.



Так, Екатеринбург — третий по обороту розничной торговли (835 миллиарда рублей) после Москвы и Санкт-Петербурга. «Объемы ввода жилья (1,3 миллиона квадратных метров) продолжают превышать среднероссийские и среднеобластные значения», — обратил внимание глава города.

10:18 Тем не менее Высокинский попросил пять минут, чтобы рассказать депутатам об основных показателях социально-экономического развития, которых нет в отчете. «Именно динамика значений развития дает объективное представление о повышении качества жизни для поколений горожан, об эффективности деятельности власти по достижению национальных целей, поставленных президентом страны», — объяснил мэр.

10:16 Неожиданно по предложению справедливоросса Александра Колесникова (лояльного городской администрации) депутаты решили не заслушивать многостраничный отчет Высокинского, сразу перейдя к вопросам. «Сэкономим время», — объяснил Колесников.